Сегодня пройдет второй этап велогонки «Баку–Ханкенди»

Сегодня состоится второй этап международной велогонки Азербайджана «Баку-Ханкенди».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вторая стадия, которая начнется в столице и завершится в Исмаиллы, охватит дистанцию в 193,2 км.

На первом этапе первым к финишу пришел белорусский спортсмен Алексей Шнирко, представляющий китайскую команду Li-Ning Star.

В гонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) участвуют 24 команды, представляющие 20 стран. Общий призовой фонд пятиэтапной гонки превышает 50 тыс. евро. Соревнование завершится 14 мая.