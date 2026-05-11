Северный Каспий мелеет: ученые фиксируют расширение островов

Исследование северной части Каспийского моря показало, что уровень моря продолжает снижаться, площадь островов увеличилась в два-три раза за последние годы.

Об этом сообщает пресс-служба Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

"На уже существующих и вновь формирующихся островах выявлен прирост береговой линии. Так, например, площадь острова Чистой Банки по сравнению с 2019 годом увеличилась вдвое за счет снижения уровня Каспия и обмеления новых зон с его восточной, западной и южной сторон. Наблюдается и высокая динамика увеличения площади острова, образовавшегося на месте банки Тбилиси, который расширился в три раза по сравнению с прошлым годом", — говорится в сообщении.

Исследования подтверждают тенденцию прогрессирующего падения уровня моря. "Очевидно пока одно — уровень моря продолжает падать", — заключил начальник экспедиции, младший научный сотрудник Каспийского филиала ИО РАН Иван Ермаков, чьи слова приводятся в сообщении.

Источник: ТАСС