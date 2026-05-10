На здание парламента Венгрии вернули флаг Евросоюза впервые за 12 лет - ВИДЕО

На фасаде здания венгерского парламента в Будапеште был вновь поднят флаг Европейского Союза, который отсутствовал там с 2014 года по распоряжению правительства Виктора Орбана.

Это событие совпало с днем инаугурации нового премьер-министра страны Петера Мадьяра, лидера партии «Тиса», чья победа на апрельских выборах положила конец 16-летнему периоду правления предыдущего руководства. Возвращение флага было объявлено первым символическим жестом, подтверждающим намерение нового правительства восстановить полноценное сотрудничество с Брюсселем.

Ранее, в 2014 году, флаг ЕС был убран по инициативе спикера парламента Ласло Кёвера, который заявлял об отсутствии законодательных требований к его обязательному размещению на госучреждениях. В рамках своего политического курса Петер Мадьяр пообещал провести масштабные реформы по восстановлению демократических институтов и разморозить финансовые средства ЕС, доступ к которым для Будапешта был ограничен в последние годы. Поднятие флага в день вступления нового кабинета министров в должность знаменует собой кардинальный разворот внешнеполитического вектора Венгрии.