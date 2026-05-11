Стали известны кандидаты на пост председателя Сюза кинематографистов

Стали известны кандидаты на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана.

По информации, полученной АПА, на пост председателя претендуют два кандидата — народная артистка Шафига Мамедова и режиссер Али Иса Джаббаров.

В ответ на запрос АПА в Союзе кинематографистов сообщили, что имена кандидатов на пост председателя будут официально объявлены прессе ближе к дате проведения съезда.

Отметим, съезд Союза кинематографистов Азербайджана состоится 26 мая.