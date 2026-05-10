«Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма» и сохранил лидерство в АПЛ

Лондонский «Арсенал» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) одержал минимальную победу над «Вест Хэмом» со счетом 1:0, сохранив первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии за два тура до финиша.

Единственный гол в матче на 83-й минуте забил Леандро Троссар. Несмотря на качественную игру в исполнении Саммервилла и его партнеров, «молотобойцы» не смогли добиться результативного ответа. На исходе конпенсированного времени судейская бригада отменила гол игрока «Вест Хэма» Уилсона, что позволило подопечным Микеля Артеты избежать потери очков, которая могла критически сказаться на их шансах в чемпионской гонке.

Победа оставила «Арсенал» на вершине таблицы АПЛ, однако положение лидеров остается шатким: «Манчестер Сити» отстает, имея одну игру в запасе, и накануне уверенно разгромил «Брентфорд» (3:0). Для «Вест Хэма» это поражение осложняет задачу по выходу из зоны вылета. Учитывая предстоящий финал Лиги чемпионов и текущую форму «пушкарей», интрига в борьбе за титул сохраняется до последних туров.