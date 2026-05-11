Министр обороны Латвии подал в отставку из-за инцидента с украинскими беспилотниками

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс покинул свой пост на фоне скандала, вызванного падением украинских дронов на территории топливного хранилища в Резекне.

Инцидент произошел после того, как беспилотники, следовавшие к объектам в России, отклонились от курса из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы.

Критику вызвало то, что акустические системы страны не зафиксировали аппараты, а средства ПВО не произвели перехват. Дополнительным фактором послужила задержка оповещения населения на один час, что оппозиция использовала как основание для требования немедленной отставки главы ведомства. Премьер-министр Эвика Силиня охарактеризовала работу министерства как «неудовлетворительную».

На вакантную должность министра обороны уже выдвинута кандидатура полковника Райвиса Мелниса. Ожидается, что кадровые перестановки помогут усилить контроль над воздушным пространством и оперативность реагирования на подобные угрозы в будущем.