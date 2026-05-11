Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства.

В частности, под рестрикции подпали:

глава Росмолодежи Григорий Гуров;

начальник движения «Юнармия» Владислав Головин;

генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак;

сотрудники Агентства социального проектирования;

Институт развития интернета;

Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды;

Севастопольский государственный университет и санаторий «Здравница» в Евпатории.

Источник: ТАСС