Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций
Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства.
В частности, под рестрикции подпали:
- глава Росмолодежи Григорий Гуров;
- начальник движения «Юнармия» Владислав Головин;
- генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак;
- сотрудники Агентства социального проектирования;
- Институт развития интернета;
- Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды;
- Севастопольский государственный университет и санаторий «Здравница» в Евпатории.
Источник: ТАСС
351