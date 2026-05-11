Мид: Киев надеется открыть новую страницу в отношениях с Венгрией

Киев надеется открыть новую страницу в отношениях с Венгрией и передал по соответствующим каналам Будапешту сигналы об этом, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Мы неоднократно публично подтверждали и передавали соответствующими каналами сигналы нашим венгерским партнерам, что мы открыты для новой страницы в наших отношениях. У нас есть пакет предложений, мы готовы их обсуждать с нашими венгерскими партнерами", — сказал Сибига, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе, куда он прибыл на встречу глав МИД ЕС.

По его словам, Киев заинтересован в установлении диалога как на уровне глав соответствующих ведомств, так и на уровне лидеров.

На прошедших 12 апреля парламентских выборах в Венгрии победу одержала партия, возглавляемая лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром. После этого Мадьяр стал новым премьер-министром страны.

В Киеве с воодушевлением восприняли этот факт, рассчитывая на изменение украинского трека в политике новых властей Венгрии.

