Стало известно о состоянии здоровья Акифа Исламзаде, перенесшего инфаркт

На прошлой неделе 77-летний азербайджанский певец Акиф Исламзаде был госпитализирован с диагнозом инфаркт, ему также был установлен сердечный стент.

Руководитель отделения операционной анестезии и реанимации Центрального таможенного госпиталя Турал Садыгов сообщил в комментарии Qafqazinfo.az, что общее состояние А.Исламзаде остается тяжелым, но стабильным.

«Пациент в ясном сознании. С учетом гемодинамического состояния он активизирован. На фоне медикаментозной терапии артериальное давление поддерживается в норме. Лечение в связи с диагнозом инфаркт миокарда продолжается», - отмечает Т.Садыгов.