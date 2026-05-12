Стартовал третий этап международной велогонки «Баку-Ханкенди»

Стартовал третий этап азербайджанской международной велогонки «Баку-Ханкенди».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на этом этапе велогонщики, стартовав из Габалы, преодолеют дистанцию в 162,9 километра до Мингячевира.

Накануне на втором этапе на дистанции от Sea Breeze до Исмаиллы первым пришел член казахстанской команды XTS Astana Евгений Федоров.

На первом этапе первым финиша достиг белорусский велогонщик Алексей Шнирко, выступающий за китайскую команду Li-Ning Star.

В гонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) участвуют 24 команды из 20 стран. Общий призовой фонд пятиэтапной гонки превышает 50 тыс. евро. Соревнования завершатся 14 мая.