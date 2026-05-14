Гутерриш: ООН высоко ценит приверженность Баку многостороннему сотрудничеству

ООН высоко ценит неизменную приверженность Азербайджана многосторонности, международному сотрудничеству и продвижению инклюзивного взаимодействия на глобальном уровне.

Как передает Report, об этом говорится в послании Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое зачитал временный резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич на Генеральной ассамблее Платформы НПО Глобального Юга.

По его словам, данная платформа НПО является важным механизмом солидарности, диалога и партнерства стран Глобального Юга.

В послании также подчеркивается, что внимание ассамблеи к инклюзивному городскому развитию, климатической устойчивости и устойчивому управлению отражает реалии, с которыми сталкиваются города Глобального Юга в процессе достижения Целей устойчивого развития.

Кроме того, Генеральный секретарь отметил важность продвижения совместных инициатив, укрепления институциональных связей и расширения участия гражданского общества на площадках ООН, включая COP и WUF.

"ООН в Азербайджане готова поддерживать усилия, направленные на укрепление сотрудничества, расширение возможностей гражданского общества", - говорится в послании.