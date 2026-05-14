Для участников WUF13 запущены автобусы от станции «Кероглу» к Олимпийскому стадиону

Для обеспечения удобного и беспрепятственного доступа к Бакинскому олимпийскому стадиону - месту проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет с 17 по 22 мая, - транспортный хаб «Кероглу» переведен на усиленный режим работы.

Об этом 1news.az сообщили в Операционной компании WUF13 в Азербайджане.

Согласно информации, с 06:00 14 мая в связи с мероприятием запущен специальный шаттл K1, который будет курсировать между транспортным хабом «Кероглу» и Бакинским олимпийским стадионом (BOS) в режиме 24/7.

Являясь ближайшим и основным транспортным узлом к месту проведения WUF13, хаб «Кероглу» обеспечивает участникам удобное интегрированное сообщение посредством Бакинского метрополитена, пригородных поездов ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и городских автобусных маршрутов.

Шаттл K1 отправляется с перрона 4A Центра транспортного обмена (ТПУ) в хабе «Кероглу».

Аккредитованные участники WUF13 смогут пользоваться специальными автобусами бесплатно. Те, кто еще не получил карту аккредитации, могут воспользоваться услугой бесплатно, предъявив письмо с подтверждением регистрации.

Специальные транспортные решения, внедренные в рамках WUF13, позволят участникам безопасно, комфортно и оперативно добираться до места проведения форума.