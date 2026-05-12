МИД РФ: европейский путь Армении может вызвать изменения отношений с Россией

Так называемый европейский путь Еревана может привести к системным изменениям в отношениях с Москвой.

Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

Дипломата попросили прокомментировать слова вице-премьера РФ Алексея Оверчука о том, что Армения слишком близко подошла к точке, после которой России придется по-новому выстраивать отношения с этой страной. "Высказывание заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука, на которое вы обратили внимание, — это пример тех сигналов, которые мы на разных уровнях доносили и продолжаем доносить до руководства и общественности Армении", — пояснил он.

"Считаем, что граждане наших стран должны знать: продвижение Еревана по так называемому европейскому пути может в какой-то момент привести к системным изменениям в российско-армянских отношениях", — отметил Калугин.

Глава департамента подчеркнул, что "никакой внятной альтернативы в плане инструментов обеспечения безопасности, экономической стабильности, благополучия и процветания, из чего складывается суверенитет страны, ЕС не предлагает". "И это понятно — интерес Брюсселя не в заботе об Армении или странах Южного Кавказа, а в решении, прежде всего, собственных геополитических задач, которые сегодня заточены на противостояние с Россией", — констатировал дипломат.

Источник: ТАСС