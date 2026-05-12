Министр ОАЭ: Блокировка Ормузского пролива привела к катастрофическим последствиям для мировой экономики

First News Media20:00 - Сегодня
Блокировка Ираном и США Ормузского пролива привела к катастрофическим последствиям для мировой экономики.

Об этом заявил министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан бен Ахмед аль-Джабер. Его слова приводит ТАСС.

Перекрытие важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии, отметил министр, привело к нехватке миллиарда баррелей нефти на глобальном энгергорынке. Это, в свою очередь, повлекло за собой стремительный рост цен на авиабилеты (плюс 20 процентов), топливо (плюс 30 процентов) и удобрения (плюс 50 процентов), пояснил Аль-Джабер.

Каждый день блокировки пролива Ормуз, добавил он, бьет по рядовым потребителям по всему миру. Негативные последствия также затронули заводы и промышленные предприятия. На этом фоне министр ОАЭ призвал США и Иран как можно скорее достичь прогресса в мирных переговорах и восстановить судоходство в ближневосточном регионе.

Впрочем, Вашингтон и Тегеран пока далеки от этого. Власти Ирана настаивают на выплате компенсации за причиненный американскими и израильскими военными ущерб, а также на скорейшем восстановлении морского экспорта своей нефти и незамедлительном снятии блокады с местных портов. Президента США Дональда Трампа такие требования не устроили. Глава Белого дома ранее заявлял, что временное перемирие в регионе находится под угрозой срыва из-за дипломатической неуступчивости Тегерана.

