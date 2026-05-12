В рамках подготовки к WUF13 будет осуществлен очередной мониторинг движения транспортных средств

В целях обеспечения безопасного и эффективного управления транспортными потоками в рамках Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая, при совместной организации Азербайджанской Операционной компании WUF13 и профильных структур будет проведен очередной мониторинг движения транспортных средств.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках мониторинга 13 мая с 10:00 до 14:00 на ряде улиц и проспектов столицы будут применены временные ограничения движения транспорта. Мониторинг охватит проспект Нефтчиляр, улицу Юсифа Сафарова, частично проспект Гейдара Алиева (до Сабунчинского моста), улицу Мехти Гусейна, проспект Ходжалы, улицы Рихарда Зорге, Зарифы Алиевой, Лермонтова, а также направления к месту проведения мероприятия - Бакинскому олимпийскому стадиону.

Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать свои поездки в указанную дату, учитывать возможную плотность движения и использовать альтернативные пути.

Экспресс-автобус маршрута H1, курсирующий между Международным аэропортом Гейдар Алиев и центром города, продолжит свою работу в нормальном и беспрерывном режиме. В то же время, индивидуальные транспортные средства и такси смогут свободно въезжать и выезжать на территорию аэропорта по альтернативным дорогам. Во избежание задержек рекомендуется планировать поездки заранее.

Мониторинг движения транспорта, проводимый перед WUF13, также успешно осуществлялся в рамках подготовки к ряду глобальных мероприятий, прошедших в Азербайджане за последние десять лет.

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

