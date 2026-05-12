В Грузии проходит интронизация нового патриарха

Торжественная церемония интронизации новоизбранного патриарха Шио III проходит в соборе Светисцховели в городе Мцхета.

В собор прибыли представители грузинских властей, передают грузинские СМИ.

В понедельник в соборе Цминда Самеба (Святой Троицы) в Тбилиси прошло расширенное собрание Грузинской церкви, на котором 39 членов Синода проголосовали за нового патриарха. Пяттидесятисемилетний митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири), который был местоблюстителем умершего 17 марта патриарха Илии II, получил 22 голоса и был избран новым патриархом.