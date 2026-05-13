В Баку почтили память народного писателя Эльчина Эфендиева – ФОТО

13 мая в связи с 83-й годовщиной со дня рождения выдающегося представителя современной азербайджанской литературы, народного писателя, драматурга, критика и литературоведа, общественно-политического деятеля, доктора филологических наук, профессора Эльчина Эфендиева была посещена его могила на Аллее почётного захоронения.

В церемонии приняли участие председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, заместитель министра культуры Саадат Юсифова, президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли, депутаты Милли Меджлиса, представители дипломатического корпуса, деятели литературы и культуры, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

К могиле народного писателя были возложены венки и свежие цветы.

Выступавшие отметили значительный вклад народного писателя Эльчина Эфендиева в развитие азербайджанской литературно-культурной мысли XX–XXI веков. Подчёркивалось, что выдающийся автор своими многочисленными и значимыми произведениями внёс вклад в развитие национальной литературы и театра, а также оставил заметный след в литературной критике.

Отдельно была отмечена его многолетняя и плодотворная деятельность в качестве общественно-политического деятеля.

Заместитель председателя комитета по культуре Милли Меджлиса Гюнай Эфендиева выразила благодарность участникам церемонии за проявленное уважение к памяти её отца.

Напомним, народный писатель Э.Эфендиев скончался 3 августа 2025 года.

