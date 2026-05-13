 В Баку почтили память народного писателя Эльчина Эфендиева – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку почтили память народного писателя Эльчина Эфендиева – ФОТО

Феликс Вишневецкий17:16 - Сегодня
В Баку почтили память народного писателя Эльчина Эфендиева – ФОТО

13 мая в связи с 83-й годовщиной со дня рождения выдающегося представителя современной азербайджанской литературы, народного писателя, драматурга, критика и литературоведа, общественно-политического деятеля, доктора филологических наук, профессора Эльчина Эфендиева была посещена его могила на Аллее почётного захоронения.

В церемонии приняли участие председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, заместитель министра культуры Саадат Юсифова, президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли, депутаты Милли Меджлиса, представители дипломатического корпуса, деятели литературы и культуры, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

К могиле народного писателя были возложены венки и свежие цветы.

Выступавшие отметили значительный вклад народного писателя Эльчина Эфендиева в развитие азербайджанской литературно-культурной мысли XX–XXI веков. Подчёркивалось, что выдающийся автор своими многочисленными и значимыми произведениями внёс вклад в развитие национальной литературы и театра, а также оставил заметный след в литературной критике.

Отдельно была отмечена его многолетняя и плодотворная деятельность в качестве общественно-политического деятеля.

Заместитель председателя комитета по культуре Милли Меджлиса Гюнай Эфендиева выразила благодарность участникам церемонии за проявленное уважение к памяти её отца.

Напомним, народный писатель Э.Эфендиев скончался 3 августа 2025 года.

Читайте по теме:

Эльчин Эфендиев - 83: Первый день рождения без него… - ФОТО

Поделиться:
311

Актуально

Мнение

Города будущего - какими им быть? WUF13 в Баку задаст новый вектор мировой ...

Общество

Представители медиа ознакомились с работами на Бакинском олимпийском стадионе в ...

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 27 градусов тепла 

Общество

Завтра в ряде регионов Азербайджана начнется выплата пенсий за май

Общество

Даны поручения по обеспечению устойчивого интернета и мобильной связи на WUF13 - ФОТО

В Баку почтили память народного писателя Эльчина Эфендиева – ФОТО

В Баку расследуют потерю зрения пациенткой в Funda Hospital

В эти дни в Азербайджане усилится ветер

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Суд вынес приговор участнику войны, убившему племянника

Известный ресторан в Баку закрыли из-за антисанитарии - ФОТО

Пациентка обвиняет известного офтальмолога в потере зрения и требует вмешательства Генпрокуратуры

Instagram начал массовую чистку: мировые звезды потеряли миллионы подписчиков

Последние новости

Во Франции изолировали 1700 пассажиров лайнера из-за вспышки кишечной инфекции

Сегодня, 18:45

Даны поручения по обеспечению устойчивого интернета и мобильной связи на WUF13 - ФОТО

Сегодня, 18:30

SOCAR откроет представительство в Узбекистане

Сегодня, 18:15

Ермак обсуждал с гадалкой политических оппонентов

Сегодня, 18:01

В Баку почтили память народного писателя Эльчина Эфендиева – ФОТО

Сегодня, 17:16

В Баку расследуют потерю зрения пациенткой в Funda Hospital

Сегодня, 17:07

В эти дни в Азербайджане усилится ветер

Сегодня, 17:00

Госдума приняла закон об использовании армии РФ за рубежом для защиты россиян

Сегодня, 16:58

Зюганов потребовал перестать принимать Пашиняна в Москве - ВИДЕО

Сегодня, 16:47

Трамп прилетел в Пекин

Сегодня, 16:32

Эксперты Азербайджана и Армении провели встречу по мирному процессу

Сегодня, 16:15

Представители медиа ознакомились с работами на Бакинском олимпийском стадионе в связи с WUF13 - ФОТО

Сегодня, 15:57

В Азербайджане уничтожены партии некачественных добавок из Турции и Италии - ФОТО

Сегодня, 15:52

«Nar» в рамках WUF13 наградил участников инклюзивной программы стажировки - ФОТО

Сегодня, 15:40

«Евровидение-2026»: Когда и как голосовать за Азербайджан? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:35

Еще 97 семьям вручены ключи от домов в селе Шукюрбейли - ФОТО

Сегодня, 15:30

Более 370 кг марихуаны в моторной лодке: перед судом предстанут трое граждан Ирана

Сегодня, 15:27

ПАСЕ отметила беспрецедентное участие Армянской церкви в политике

Сегодня, 15:20

Погода на четверг: В Баку ожидается до 27 градусов тепла 

Сегодня, 15:15

Очередная группа переселенцев прибыла в город Зангилан - ФОТО

Сегодня, 15:10
Все новости
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

В последнее время в социальных сетях наблюдается рост случаев преступлений и агрессивного поведения среди несовершеннолетних. Обратившись к мировым СМИ, видно, что12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40