Госдума приняла закон об использовании армии РФ за рубежом для защиты россиян

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, нормы которого разрешают по решению президента России использовать вооруженные силы за границей для защиты россиян.

В поддержку законодательной инициативы проголосовал 381 депутат (84,7%). Воздержавшихся и выступивших против не было.

Документ пока не принят парламентом окончательно: его должен утвердить Совет Федерации, затем он поступит на подписание президенту.

Согласно законопроекту, вооруженные силы по решению главы государства могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов. Последнее касается только судов, в которых Россия не участвует и компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета Безопасности ООН.

Также по решению президента необходимые меры по защите граждан будут принимать органы власти России в пределах своих полномочий.

Источник: РБК

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

