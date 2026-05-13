Ермак обсуждал с гадалкой политических оппонентов

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в конце 2025 года переслал гадалке список своих политических оппонентов, включая руководителей антикоррупционных органов, добавив, что «готов на все». Фрагменты переписки были зачитаны в суде прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как передает ТАСС, трансляцию заседания по избранию Ермаку меры пресечения ведет телеканал «Общественное».

Переписка велась с Вероникой Аникиевич, записанной в телефоне Ермака как «Вероника Феншуй». В сообщениях Ермак указал имена руководителя САП Александра Клименко и главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса. «Вероника Феншуй» ответила, что Ермак должен действовать: «Или вы их, или они вас».

Позднее Ермак прислал еще серию имен, включая журналистов газеты «Украинская правда» Михаила Ткача и Севгиль Мусаеву, само издание, одного из его владельцев Томаша Фиалу, а также депутатов Верховной Рады Ярослава Железняка, Алексея Гончаренко и Давида Арахамию. Он подчеркнул: «Я готов на все. Завтра готов». В ответ гадалка посоветовала Ермаку покинуть страну.

Переписка произошла спустя несколько недель после того, как Ермак был отправлен в отставку с поста главы Офиса президента в результате коррупционного скандала. Ранее, по данным САП, он уже обращался к этой же гадалке при обсуждении назначений на государственные посты.

Ермаку предъявлены обвинения в легализации незаконно полученных средств.