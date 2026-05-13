В Баку расследуют потерю зрения пациенткой в Funda Hospital

Вчера в сети распространилась информация о том, что жительница столицы Хаяла Кулиева обвиняет офтальмолога клиники Funda Hospital Имрана Джаруллазаде в халатности.

По утверждению женщины, врачебная ошибка и неправильно проведенная операция привели к тому, что она ослепла на один глаз. Пострадавшая заявила, что после оперативного вмешательства, которое врач назвал безопасным, её состояние резко ухудшилось: начались сильные боли и нагноение. Однако, по словам Х.Кулиевой, доктор отказался признавать проблему.

Позже в турецкой клинике Dünya Göz женщине диагностировали эндофтальмит. Согласно утверждению пациентки, специалисты подтвердили, что это состояние стало следствием врачебной ошибки. В связи с причинением непоправимого вреда здоровью и материального ущерба пострадавшая направила жалобу на имя генерального прокурора Азербайджана с требованием привлечь медика к уголовной ответственности.

На данный момент 1news.az стало известно, что расследование по данному делу продолжается, и другой официальной информации на текущий момент нет.

Редакция также попыталась связаться с клиникой Funda Hospital для получения комментария, однако ни на один из указанных номеров на страницах клиники дозвониться не удалось.

Мы продолжаем следить за ситуацией и будем обновлять информацию по мере её поступления.

