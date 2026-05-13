Зюганов потребовал перестать принимать Пашиняна в Москве - ВИДЕО

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы потребовал прекратить принимать премьера-министра Армении Никола Пашиняна в Москве.

Зюганов выступил в начале пленарного заседания Госдумы. «Все мог представить, кроме того, что из Еревана зазвучат голоса с угрозой обстреливать Красную площадь», — сказал он, не назвав Владимира Зеленского по имени, но явно имея в виду его выступление в Ереване, передают российские СМИ.

«Возникает вопрос, почему они позволяют это в Ереване и почему Пашиняна принимают в Москве. Я наставлю на том, чтобы больше этот деятель, как бы за него не проголосовали, больше не появлялся в нашей столице», — сказал Зюганов.

По словам лидера КПРФ, армянский премьер «нанес России унижение и оскорбление, больше которого накануне великого праздника трудно себе представить».