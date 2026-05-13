В эти дни в Азербайджане усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии выпустила жёлтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой в некоторых регионах 14-16 мая.

В соответствии с предупреждением, в следующих районах будет дуть восточный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с: Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир, Гянджа, Геранбой, Нафталан, Дашкесан, Гядабей, Гёйгёль, Мингячевир, Евлах, Барда, Тертер, Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Хызы, Нефтчала, Сальян, Лерик, Ярдымлы, Гобустан, Кяльбаджар, Лачын, Физули, Зангилан.