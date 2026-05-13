Береговая охрана США спасла 11 человек после крушения самолета

Одиннадцать человек были спасены после того, как небольшой самолет потерпел крушение у Багамских островов.

Об этом сообщил телеканал NBC News.

По его данным, самолет Beechcraft BE30, на борту которого находились 11 человек, осуществлял полет между Багамскими островами 12 мая. После взлета пилот сообщил о неполадках. Самолет упал в океане примерно в 80 км от берегов американского штата Флорида.

На поиски был отправлен самолет и корабли Береговой охраны США, а также спасатели с Багамских островов, которые смогли быстро обнаружить место крушения и подобрать людей. Спасенные были доставлены в больницы Флориды для обследования.

Причины крушения самолета выясняются.