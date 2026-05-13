На «Евровидении-2026» скрипачка из Финляндии порвала струны прямо во время выступления - ВИДЕО
В первом полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2026» финский дуэт - Пете Паркконен и Линда Лампениус - исполнил песню «Liekinheitin».
В ходе конкурсного номера у скрипачки Л.Лампениус лопнули струны на инструменте.
Примечательно, что Линда Лампениус играла вживую - редкость для «Евровидения», где инструментальные партии по правилам конкурса исполняются с фонограммы. EBU сделал для финского дуэта исключение после того, как артистка обратилась с соответствующей просьбой ещё в апреле. Живые инструменты не звучали на конкурсе с 1998 года.
Напомним, что Финляндия вышла в финал и остаётся фаворитом букмекеров – конкурсный финал пройдёт 16 мая в Вене.
