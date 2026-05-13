На «Евровидении-2026» скрипачка из Финляндии порвала струны прямо во время выступления - ВИДЕО

В первом полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2026» финский дуэт - Пете Паркконен и Линда Лампениус - исполнил песню «Liekinheitin».

В ходе конкурсного номера у скрипачки Л.Лампениус лопнули струны на инструменте.

Примечательно, что Линда Лампениус играла вживую - редкость для «Евровидения», где инструментальные партии по правилам конкурса исполняются с фонограммы. EBU сделал для финского дуэта исключение после того, как артистка обратилась с соответствующей просьбой ещё в апреле. Живые инструменты не звучали на конкурсе с 1998 года.

Напомним, что Финляндия вышла в финал и остаётся фаворитом букмекеров – конкурсный финал пройдёт 16 мая в Вене.

Читайте по теме:

BBC: Пять стран бойкотируют «Евровидение» из-за участия Израиля

Легенда «Евровидения» открыла конкурс в Вене спустя 59 лет после своего выступления - ВИДЕО

Определилась первая десятка финалистов «Евровидения-2026»

JIVA прошла по бирюзовой дорожке «Евровидения 2026» под международный хит Айгюн Кязимовой - ВИДЕО