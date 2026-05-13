FT: Москва и Киев утратили интерес к переговорам

Шансы на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США остаются низкими даже после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники с обеих сторон.

По информации издания, ни Москва, ни Киев сейчас «не видят большой ценности в продолжении переговоров», несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о близости сторон к урегулированию.

Как сообщили украинские чиновники, в Киеве недовольны тем, что Трамп не пытался оказывать давление на президента России Владимира Путина с целью смягчения российских условий урегулирования.

По данным FT, Путин «сосредоточился на силовом захвате еще большей украинской территории» и, как считают собеседники издания, намерен продолжать выдвигать дополнительные требования даже в случае установления контроля над всей территорией Донбасса.

При этом украинская сторона, как отмечают источники FT, стала менее зависимой от давления Вашингтона в вопросе возможного заключения «неблагоприятной, быстрой» сделки.

12 мая Трамп заявил, что США и Россия пока не смогли прийти к единому мнению по вопросу принадлежности Донбасса. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что урегулирование конфликта на Украине является крайне сложным процессом, а достижение мирного соглашения — «очень долгий путь».