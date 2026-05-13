Более 7 тысяч человек примут участие в экзаменах на уровне общего среднего образования
17 мая Государственный экзаменационный центр проведет очередные экзамены на уровне общего среднего образования.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ.
Согласно информации, экзамены будут организованы в 13 городах и районах, в них предусмотрено участие 7014 человек. 17 мая 2026 года ГЭЦ проведет приемный экзамен в средние специальные учебные заведения для выпускников прошлых лет, дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих сдавать язык, отличный от выбранного на выпускном экзамене, а также дополнительный экзамен по языку обучения.
Также пройдут выпускные экзамены для учащихся девятых классов текущего и прошлых лет, которые по разным причинам не смогли участвовать в апрельских экзаменах, и для лиц, проходящих аттестацию в порядке экстерната. Участники могут распечатать пропускной лист с сайта ГЭЦ. Экзамены начинаются в 10:00, а допуск в здание прекращается в 09:45, после чего вход будет закрыт.
Для удобства в пропускных листах указано индивидуальное время прибытия. Абитуриенты должны иметь при себе пропускной лист и оригинал документа, удостоверяющего личность. Лица без фотографии в удостоверении личности должны представить справку с фотографией из учебного заведения, заверенную печатью. Среди участников будут 42 человека с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы специальные условия.
К управлению экзаменационным процессом привлечены сотни сотрудников, а сами испытания пройдут в Баку, Шеки, Лянкяране, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Нахчыванской АР и ряде районов республики.