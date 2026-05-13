Более 7 тысяч человек примут участие в экзаменах на уровне общего среднего образования

Фаига Мамедова11:40 - Сегодня
17 мая Государственный экзаменационный центр проведет очередные экзамены на уровне общего среднего образования. 

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ. 

Согласно информации, экзамены будут организованы в 13 городах и районах, в них предусмотрено участие 7014 человек. 17 мая 2026 года ГЭЦ проведет приемный экзамен в средние специальные учебные заведения для выпускников прошлых лет, дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих сдавать язык, отличный от выбранного на выпускном экзамене, а также дополнительный экзамен по языку обучения. 

Также пройдут выпускные экзамены для учащихся девятых классов текущего и прошлых лет, которые по разным причинам не смогли участвовать в апрельских экзаменах, и для лиц, проходящих аттестацию в порядке экстерната. Участники могут распечатать пропускной лист с сайта ГЭЦ. Экзамены начинаются в 10:00, а допуск в здание прекращается в 09:45, после чего вход будет закрыт. 

Для удобства в пропускных листах указано индивидуальное время прибытия. Абитуриенты должны иметь при себе пропускной лист и оригинал документа, удостоверяющего личность. Лица без фотографии в удостоверении личности должны представить справку с фотографией из учебного заведения, заверенную печатью. Среди участников будут 42 человека с ограниченными возможностями здоровья, для которых созданы специальные условия. 

К управлению экзаменационным процессом привлечены сотни сотрудников, а сами испытания пройдут в Баку, Шеки, Лянкяране, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Нахчыванской АР и ряде районов республики.

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

В последнее время в социальных сетях наблюдается рост случаев преступлений и агрессивного поведения среди несовершеннолетних. Обратившись к мировым СМИ, видно, что
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

