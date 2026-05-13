Как будет организовано обучение в Баку в период проведения WUF13?

В период проведения 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству ООН (WUF13) учебный процесс для V–XI классов общеобразовательных учреждений города Баку (за исключением Пираллахинского, Гарадагского, Сураханского, Сабунчинского и Низаминского районов) в период с 18 по 22 мая будет организован в дистанционной форме.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Управлении образования по городу Баку.

Согласно информации, дистанционные занятия в школах Ясамальского, Сабаильского, Насиминского, Наримановского, Бинагадинского, Хатаинского и Хазарского районов будут проводиться на платформе «Цифровая школа».

Учителя могут составлять расписание занятий, переходя на платформу Teams через раздел инструментов Microsoft в своих личных кабинетах. Информация для подключения к онлайн-урокам будет передана учащимся через платформу.