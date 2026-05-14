Глава AYNA: Я в основном пользуюсь метро

Председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев в основном пользуется Бакинским метрополитеном.

Об этом он сообщил в интервью Report.

"Я в основном пользуюсь Бакинским метрополитеном. Административное здание AYNA расположено на территории Наримановского района, а в Министерство цифрового развития и транспорта приходится ездить довольно часто. Поскольку здание министерства находится вблизи станции метро "Сахиль", как я, так и другие сотрудники часто пользуются метро. В районе, где я живу, расположены парк Ататюрка, Gənclik Mall и другие важные объекты, поэтому необходимости часто ездить в центр города не возникает. В некоторых случаях я пользуюсь автобусом в направлении Gənclik Mall, но в основном предпочитаю передвигаться пешком. Потому что в этом районе имеется как пешеходная инфраструктура, так и подземные переходы", - отметил Рзаев.

Он добавил, что члены его семьи в основном пользуются автобусными маршрутами №26, 202 и 3.

"Обновление автобусного парка на маршруте №26 еще полностью не завершено, однако работа в этом направлении продолжается. Я сам несколько раз пользовался автобусом №202. Основной вопрос, который нас не вполне устраивает в общественном транспорте, - это переполненность. Наша цель - снизить уровень загруженности примерно с 90% до 70%. Хотя в этом направлении уже имеются определенные результаты, предстоит еще немало работы", - сказал глава AYNA.