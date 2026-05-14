 Глава AYNA: Я в основном пользуюсь метро | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Глава AYNA: Я в основном пользуюсь метро

First News Media21:40 - Сегодня
Глава AYNA: Я в основном пользуюсь метро

Председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев в основном пользуется Бакинским метрополитеном.

Об этом он сообщил в интервью Report.

"Я в основном пользуюсь Бакинским метрополитеном. Административное здание AYNA расположено на территории Наримановского района, а в Министерство цифрового развития и транспорта приходится ездить довольно часто. Поскольку здание министерства находится вблизи станции метро "Сахиль", как я, так и другие сотрудники часто пользуются метро. В районе, где я живу, расположены парк Ататюрка, Gənclik Mall и другие важные объекты, поэтому необходимости часто ездить в центр города не возникает. В некоторых случаях я пользуюсь автобусом в направлении Gənclik Mall, но в основном предпочитаю передвигаться пешком. Потому что в этом районе имеется как пешеходная инфраструктура, так и подземные переходы", - отметил Рзаев.

Он добавил, что члены его семьи в основном пользуются автобусными маршрутами №26, 202 и 3.

"Обновление автобусного парка на маршруте №26 еще полностью не завершено, однако работа в этом направлении продолжается. Я сам несколько раз пользовался автобусом №202. Основной вопрос, который нас не вполне устраивает в общественном транспорте, - это переполненность. Наша цель - снизить уровень загруженности примерно с 90% до 70%. Хотя в этом направлении уже имеются определенные результаты, предстоит еще немало работы", - сказал глава AYNA.

Поделиться:
382

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Общество

В Шуше проходит IX Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» - ФОТО

Общество

С завтрашнего дня в Баку начнут штрафовать за выезд на временные спецполосы

Мнение

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

Общество

Глава AYNA: Я в основном пользуюсь метро

В Шуше проходит IX Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» - ФОТО

В Шуше могут снести эти три здания

В Азербайджане вводится электронная выдача удостоверений о виде на жительство

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди и грозы

В бакинской школе пятиклассник ранил ножом девочку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Скончался солдат, прослуживший всего 20 дней - ФОТО

Вертолеты МЧС совершили 45 сбросов воды на горящий склад в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В Азербайджане могут ввести минимальную почасовую оплату труда

Сегодня, 22:00

Глава AYNA: Я в основном пользуюсь метро

Сегодня, 21:40

Чем Си Цзиньпин угощал «любителя McDonald’s» Дональда Трампа

Сегодня, 21:20

Илон Маск неохотно позировал для селфи с главой Xiaom - ВИДЕО

Сегодня, 21:02

Председатель Меджлиса Туркменистана: Взаимные визиты и тесные контакты способствуют дальнейшему углублению наших отношений

Сегодня, 20:40

В Шуше проходит IX Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» - ФОТО

Сегодня, 20:20

Министр обороны Израиля осудил Ямаля за флаг Палестины на чемпионском параде «Барселоны» - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Сахиба Гафарова: Обеспечение прав женщин в Азербайджане – один из приоритетов государственной политики

Сегодня, 19:30

В Шуше могут снести эти три здания

Сегодня, 19:15

В Азербайджане вводится электронная выдача удостоверений о виде на жительство

Сегодня, 19:00

С завтрашнего дня в Баку начнут штрафовать за выезд на временные спецполосы

Сегодня, 18:45

15 мая в Киеве объявлено днем траура

Сегодня, 18:30

SOCAR назначила руководство Italiana Petroli - ФОТО

Сегодня, 18:16

Премьер-министр Пакистана принял министра юстиции Азербайджана

Сегодня, 18:01

Сын Мадуро рассказал об условиях содержания отца в американской тюрьме

Сегодня, 17:54

Ведется работа по завершению проекта соглашения между Арменией и США о реализации проекта TRIPP

Сегодня, 17:51

Тбилисский проспект становится удобнее для пешеходов и общественного транспорта

Сегодня, 17:45

В Армении расследуют дело о подкупе избирателей сторонниками Кочаряна

Сегодня, 17:42

Австрийские специалисты прибыли в Нахчыван для участия в реставрации Мавзолея Момине хатун - ФОТО

Сегодня, 17:26

Принята итоговая декларация первой генеральной ассамблеи Платформы НПО Глобального Юга

Сегодня, 17:25
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены вСегодня, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25