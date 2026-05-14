Премьер-министр Пакистана принял министра юстиции Азербайджана

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принял министра юстиции Азербайджана Фарида Ахмедова в рамках визита в эту страну.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Отмечается, что Фарид Ахмедов в первую очередь передал Премьер-министру Пакистана искренние приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мухаммад Шахбаз Шариф, в свою очередь, просил передать свои приветствия и глубокое почтение главе Азербайджанского государства.

В ходе встречи подчеркивалось, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Пакистаном основываются на исторических, культурных и религиозных узах, и в то же время развиваются на уровне стратегического партнерства по всем направлениям.

На встрече было сообщено, что в рамках Меморандума о сотрудничестве и Программы сотрудничества, подписанных за последние два года между Министерством юстиции Азербайджана и Федеральным министерством права и юстиции Пакистана, сторонами осуществляются мероприятия по взаимному обмену опытом. Отмечалось, что подписанные между двумя странами правовые документы вносят важный вклад в развитие отношений.

Обсуждалось эффективное сотрудничество между странами в области правовой помощи и экстрадиции. Также подчеркивалось наличие возможностей для дальнейшего развития сотрудничества в сфере права и юстиции.