Сахиба Гафарова: Обеспечение прав женщин в Азербайджане – один из приоритетов государственной политики

Азербайджан решительно поддерживает международное сотрудничество, направленное на поощрение роли женщин во всех сферах общественной жизни.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, об этом заявила председатель Парламента Сахиба Гафарова в ходе выступления на Втором Азиатском форуме женщин, проходящем в узбекском городе Бухара.

По ее словам, обеспечение прав женщин и продвижение гендерного равенства являются одними из существенных приоритетов государственной политики в Азербайджане. Женщины в Азербайджане активно участвуют в политической, экономической, научной и культурной жизни, а также занимают высокие должности в государственных учреждениях, дипломатии, образовании и государственном управлении.

Как особо отметила председатель Милли Меджлиса, широкая общественная и политическая деятельность Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой отражает значительный вклад азербайджанских женщин в развитие нашего общества и страны. Ее деятельность наглядно демонстрирует все возрастающую роль женщин в общественной жизни Азербайджана и служит ярким примером женского лидерства на наивысшем уровне государственного управления.

В выступлении также сообщалось, что женщины в Азербайджане вносят важный вклад в постконфликтное восстановление и реконструкцию на освобожденных территориях. Согласно национальным приоритетам реконструкции и Программе «Великое возвращение», женщины активно участвуют в процессе социальной, экономической и институциональной реинтеграции на этих территориях, и играют важную роль в восстановлении инфраструктуры, возрождении общественной жизни и поддержке безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев.

Отметив, в частности, вклад женщин в укрепление долгосрочного восстановления и социальной сплоченности в сферах образования, здравоохранения, государственного управления и местного экономического развития, спикер Сахиба Гафарова указала на то, что активное участие женщин в процессе реконструкции в целом отражает подход Азербайджана к постконфликтному развитию.