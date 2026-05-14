Председатель Меджлиса Туркменистана: Взаимные визиты и тесные контакты способствуют дальнейшему углублению наших отношений

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, принимающая участие во Втором Азиатском форуме женщин в узбекском городе Бухара, встретилась с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече отмечалось с удовлетворением успешное развитие по всем направлениям дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном. Стороны подчеркнули, что политический диалог высокого уровня между главами государств играет важную роль в дальнейшем укреплении двусторонних связей.

В ходе беседы отмечалось значение Второго Азиатского форума женщин, подчеркивалась его значительная роль в усилении участия женщин в общественно-политической жизни и расширении сотрудничества между женщинами-парламентариями различных стран. Сахиба Гафарова отметила вклад Форума в усиление роли женщин в процессах принятия решений, а также развитие сотрудничества между парламентами стран-участниц и укрепление региональной солидарности.

Коснувшись межпарламентских отношений, Председатель Милли Меджлиса упомянула успешное развитие сотрудничества в этой сфере. Стороны отметили действующие в парламентах обеих стран группы дружбы, сотрудничество законодательных органов и в рамках международных парламентских организаций.

Дуньягозель Гулманова также упомянула нынешний высокий уровень отношений между нашими странами и парламентами, подчеркнув вклад встречных визитов и интенсивных контактов в продолжающееся углубление отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями об укреплении сотрудничества на международных и региональных платформах, перспективах развития межпарламентских связей и других вопросах, представляющих взаимный интерес.