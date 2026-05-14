Погода на четверг: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 15 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днём - 24-29° тепла. Атмосферное давление снизится с 754 до 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 65-75%.

В регионах Азербайджана в основном не ожидается осадков, однако во второй половине дня в отдельных районах возможны кратковременные осадки. Местами они могут носить интенсивный характер, возможны грозы и град. Утром и вечером в горных районах вероятен туман. Западный ветер в отдельных местах может периодически усиливаться.

Температура воздуха составит: ночью 14-18° тепла, днём 25-30° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днём 16-21°, местами до 25° тепла.