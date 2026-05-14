МО Израиля заявило о готовности к возможному возобновлению операции против Ирана

First News Media22:45 - 14 / 05 / 2026
Израиль не исключает возобновления военной операции против Ирана и готов к этому.

Как передает ТАСС, с таким заявлением выступил израильский министр обороны Исраэль Кац.

"Наша (Израиля - прим. ТАСС) миссия в Иране не завершена, мы готовы к тому, что в ближайшее время нам потребуется действовать", - сказал Кац. Высказывания министра приводит гостелерадиокомпания Kan.

23 апреля Кац уже заявлял, что Армия Израиля готова возобновить военную операцию против Ирана, указав, что израильская сторона ожидает зеленого света от США. Тогда же он пригрозил, что на этот раз Израиль планирует действовать самым жестким образом и намерен полностью разрушить экономику Ирана.

