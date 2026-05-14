15 мая в Киеве объявлено днем траура

8 человек погибли, еще 45 пострадали в результате российской атаки на Киев.

Об этом сообщает ГСЧС.

Мэр Киева Виталий Кличко также заявил, что 15 мая в Киеве будет объявлен день траура.

«Завтрашний день, 15 мая, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной собственности. 15 мая в городе запрещены любые развлекательные мероприятия. Работы по разбору завалов в поврежденном здании в Дарницком районе столицы продолжаются. В настоящее время точно известно о 7 погибших. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию», — написал он в ТК.