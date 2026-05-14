 15 мая в Киеве объявлено днем траура | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

15 мая в Киеве объявлено днем траура

First News Media18:30 - Сегодня
15 мая в Киеве объявлено днем траура

8 человек погибли, еще 45 пострадали в результате российской атаки на Киев.

Об этом сообщает ГСЧС.

Мэр Киева Виталий Кличко также заявил, что 15 мая в Киеве будет объявлен день траура.

«Завтрашний день, 15 мая, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной собственности. 15 мая в городе запрещены любые развлекательные мероприятия. Работы по разбору завалов в поврежденном здании в Дарницком районе столицы продолжаются. В настоящее время точно известно о 7 погибших. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию», — написал он в ТК.

Поделиться:
363

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Общество

С завтрашнего дня в Баку начнут штрафовать за выезд на временные спецполосы

Мнение

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ...

В мире

15 мая в Киеве объявлено днем траура

Сын Мадуро рассказал об условиях содержания отца в американской тюрьме

Ведется работа по завершению проекта соглашения между Арменией и США о реализации проекта TRIPP

В Армении расследуют дело о подкупе избирателей сторонниками Кочаряна

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной

ВОЗ: Растет количество зараженных хантавирусом

В аэропорту Денвера лайнер сбил человека во время взлета

Первый случай хантавируса во Франции

Последние новости

Фуад Зейналов стал двукратным обладателем Кубка мира - ВИДЕО

Сегодня, 19:47

Сахиба Гафарова: Обеспечение прав женщин в Азербайджане – один из приоритетов государственной политики

Сегодня, 19:30

В Шуше могут снести эти три здания

Сегодня, 19:15

В Азербайджане вводится электронная выдача удостоверений о виде на жительство

Сегодня, 19:00

С завтрашнего дня в Баку начнут штрафовать за выезд на временные спецполосы

Сегодня, 18:45

15 мая в Киеве объявлено днем траура

Сегодня, 18:30

SOCAR назначила руководство Italiana Petroli - ФОТО

Сегодня, 18:16

Премьер-министр Пакистана принял министра юстиции Азербайджана

Сегодня, 18:01

Сын Мадуро рассказал об условиях содержания отца в американской тюрьме

Сегодня, 17:54

Ведется работа по завершению проекта соглашения между Арменией и США о реализации проекта TRIPP

Сегодня, 17:51

Тбилисский проспект становится удобнее для пешеходов и общественного транспорта

Сегодня, 17:45

В Армении расследуют дело о подкупе избирателей сторонниками Кочаряна

Сегодня, 17:42

Австрийские специалисты прибыли в Нахчыван для участия в реставрации Мавзолея Момине хатун - ФОТО

Сегодня, 17:26

Принята итоговая декларация первой генеральной ассамблеи Платформы НПО Глобального Юга

Сегодня, 17:25

Мерц: Европа сама решит вопрос о посреднике по Украине

Сегодня, 17:16

В Азербайджане выявили новую схему кибермошенничества со «штрафами»

Сегодня, 17:04

Пашинян подал в суд на Карапетяна за слова об употреблении галлюциногенных грибов

Сегодня, 17:03

Министерство экологии и природных ресурсов организует ряд мероприятий в связи с WUF13

Сегодня, 16:52

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

Сегодня, 16:50

При Минэкологии создается Госагентство по управлению отходами - указ президента

Сегодня, 16:48
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены вСегодня, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25