Глава AYNA: Требование оплаты за парковку в воскресенье является противозаконным

Требование с водителей автомобилей платы за парковку по воскресеньям является незаконным, и им следует обращаться в связи с этим в правоохранительные органы.

Об этом в интервью Report заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев.

По его словам, государством было принято решение о том, что по воскресеньям парковка является бесплатной.

«По этой причине требование платы с водителя в этот день любым лицом - независимо от того, одет ли он в форму или нет - является незаконным. Это не что иное, как необоснованное требование денег с граждан. При возникновении подобных случаев следует обращаться в правоохранительные органы. Сотрудники Azparking также регулярно проводят просветительскую работу, и большинство граждан уже знают, что по воскресеньям парковка бесплатна, и требование оплаты в этот день является противозаконным. В законодательстве в связи с этим предусмотрены достаточно серьезные меры ответственности - крупные штрафы, а в некоторых случаях могут быть применены даже меры административного ареста. Правоохранительные органы принимают соответствующие меры в этом направлении», - сказал Рзаев.

Он отметил, что система паркинга в Баку за последние годы серьезно изменилась. «В первую очередь, была внедрена электронная система, и управление парковками было выстроено на основе совершенно новой модели. Если сейчас сравнить улицы, где действует платная парковка, с территориями, где она не применяется, можно увидеть, что автомобили паркуются значительно более упорядоченно. Раньше случаи неправильной парковки наблюдались гораздо чаще, и за это применялись штрафы. Теперь же, поскольку водители больше соблюдают правила, число подобных случаев значительно сократилось», - подчеркнул глава AYNA.

