В Шуше проходит IX Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» - ФОТО

14 мая в Шуше начался IX Международный музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, известные деятели культуры и представители общественности.

В этом году «Харыбюльбюль» вновь превратил Шушу в адрес музыки и многообразной культуры. Фестиваль объединил не только местных представителей искусства, но и музыкальные коллективы и соло-исполнителей из ряда зарубежных стран. Так, на «Харыбюльбюль» были приглашены деятели искусств из США, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции и Японии.

Основная цель этого международного мероприятия - укрепление межкультурных связей, создание условий для творческого обмена между мастерами искусств и поддержка развития молодых музыкантов.

На концерте по случаю открытия «Харыбюльбюль» выступили Народные артисты Полад Бюльбюльоглу, Тюнзаля Агаева, Юсиф Эйвазов, Заслуженные артисты Азер Заде, Эльнара Мамедова, Эльвин Ходжа Ганиев, Тайяр Байрамов, Заслуженные работники культуры, ашыг Самира и ашыг Али, лауреат международных конкурсов Джамал Алиев, исполнитель Габиль Мамедов и его ученики, солист Государственного академического Мариинского театра Санкт-Петербурга Гамид Абдулов, а также Исмаил Зейналов, Киёши Охира (Япония), солистка театра «Немецкая опера на Рейне» в Дюссельдорфе Мара Гусейнова, в том числе Мушфиг Гулиев, Риад Мамедов, Угур Ишылак (Турция), Азербайджанский государственный ансамбль танца, Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанская государственная хоровая капелла, студенты Бакинской хореографической академии, этно-фольклорный ансамбль «Туран» из Казахстана, ансамбль танца «Шодлик» из Узбекистана, ансамбль танца «Галкыныш» из Туркменистана.

Концерт открытия фестиваля завершился исполнением «Гарабаг яллысы».

Деятели искусств поделились своими впечатлениями о фестивале с АЗЕРТАДЖ.

Прибывший из Японии тарист Охира Киёши отметил, что участие в IX Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» вызывает чувство гордости. По его словам, проведение подобных мероприятий способствует как укреплению дружественных связей, так и развитию искусства, и в то же время знакомит мир с красотой и богатым культурным наследием города Шуша. Он добавил, что атмосфера этого места, природа и царящий здесь дух музыки глубоко впечатлили его.

Скрипач-виртуоз, Заслуженный артист Эльвин Ходжа Ганиев сказал, что приезд сегодня на родную землю своего деда и выступление здесь имеют для него огромное значение: «Хотя я родился и вырос в Турции, мой дед шушинец. Я здесь впервые, и этот визит обладает для меня особой духовной ценностью».

Артист отметил, что исполнение на этой земле не только повышает чувство ответственности, но и дарит особое творческое вдохновение. Он добавил, что встреча и совместное выступление на сцене с музыкантами из разных стран в рамках фестиваля являются для него интересным и ценным опытом.

Участвующий в фестивале со своими учениками ханенде Габиль Мамедов подчеркнул, что это престижное мероприятие важно с точки зрения приобретения молодежью сценического опыта, совместного выступления с профессиональными мастерами и развития их творческих возможностей.

По его мнению то, что студенты делят одну сцену с музыкантами из разных стран, также влияет на расширение их кругозора и формирование более универсального взгляда на искусство.