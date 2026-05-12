В Японию прибыл танкер с первой партией азербайджанской нефти

Танкер с нефтью из Азербайджана прибыл в Японию впервые с начала конфликта вокруг Ирана.

Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что нефть приобрела местная нефтеперерабатывающая компания ENEOS, которая является, в частности, одним из крупнейших операторов заправочных станций в стране. По данным телеканала, танкер привез порядка 45 тыс. килолитров нефти, что соответствует 16% от дневной нормы потребления Японией нефти.

Покупка нефти у Азербайджана проводится в рамках диверсификации поставок нефти в Японию на фоне проблем с судоходством в Ормузском проливе.

Ранее японские власти неоднократно давали понять, что правительство уверено в своей возможности полностью удовлетворить внутренние потребности страны в нефти по крайней мере до конца 2026 года. Подчеркивалось, что сделать это удастся за счет сочетания альтернативных маршрутов закупки нефти и высвобождения части стратегических запасов. Альтернативные маршруты включают в себя, в частности, поставки из ОАЭ через порт Эль-Фуджайра и из Саудовской Аравии через порт Янбу-эль-Бахр. Отмечалось, что каждая из этих стран может обеспечить около половины объема нефти, необходимого Японии для внутреннего потребления. Также сообщалось, что США способны в четыре раза от прошлогодних показателей увеличить объемы поставок нефти в Японию — преимущественно с терминалов в Техасе. В то же время дефицит будет покрываться как раз за счет стратегических резервов — их высвобождение местные власти начали еще в середине прошлого месяца.

16 марта в Японии на рынке началась реализация нефти из резервов в объеме, покрывающем потребности страны в течение 45 дней. Она продается оптовым компаниям по относительно низким ценам, соответствующим уровню до начала ударов США и Израиля по Ирану. Япония имеет запасы нефти, соответствующие ее потребностям в течение 254 дней. Они состоят из резервов государства и частных компаний общим объемом около 470 млн баррелей.

Источник: ТАСС