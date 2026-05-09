Сангачальский терминал обеспечит свои потребности в 500 млн кВтч за счет возобновляемой энергии

В целях обеспечения Сангачальского терминала зеленой энергией была построена новая 220-киловольтная подстанция, работы на которой уже завершены.

Об этом заявил председатель правления ОАО "АзерЭнержи" Балабаба Рзаев на открытии 9 мая 330-киловольтной подстанции "Шафаг" ОАО "АзерЭнержи" в селе Солтанлы Джебраильского района, информируя президента Азербайджана Ильхама Алиева о проделанной работе.

"Благодаря этому новшеству деятельность работающей на газе электростанции на терминале будет приостановлена, получаемая в Джебраиле солнечная энергия будет поступать в общую энергосистему, а оттуда в сбалансированном виде направляться на Сангачальский терминал. С прекращением деятельности работающей на газе модульной электростанции мощностью 140 МВт на Сангачальском терминале его ежегодная потребность в электроэнергии в объеме 500 млн кВтч будет покрываться за счет возобновляемой энергии. Это позволит экономить более 120–150 миллионов кубометров природного газа в год, что, в свою очередь, будет способствовать сокращению ежегодных эмиссий CO2 в ходе операций компании bp в Каспийском регионе на 260–330 тысяч тонн", - отметил Рзаев.

