Завершился фестиваль WUF13

В преддверии Тринадцатой сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая, в различных городах Азербайджана организован фестиваль WUF13. Цель мероприятия - информирование общественности страны об этом престижном международном событии.

Как сообщили 1news.az в Операционной компании, фестиваль прошел в Губе, Лянкяране, Габале, Шеки, Мингячевире, Гяндже, Ханкенди и Сумгайыте, а завершился итоговым мероприятием в Баку. В общей сложности городские фестивали WUF13 объединили более 115 тысяч человек в 9 городах.

Программа фестиваля состояла из двух основных частей. В первой половине дня в высших учебных заведениях соответствующих городов были организованы информационные сессии на тему WUF13. В рамках сессий участникам была представлена подробная информация о целях форума, принципах устойчивого градостроительства и приоритетах Азербайджана в сфере урбанизации.

Во второй половине дня на открытом воздухе были реализованы общественные программы. Вечерние блоки включали интерактивные мероприятия, просветительские игры, презентации и общественные дискуссии. Широкой аудитории были представлены такие актуальные темы, как устойчивое городское развитие, инклюзивная городская среда, инновационные урбанистические решения и города будущего.

Участники фестиваля также получили возможность поближе познакомиться с ключевыми идеями и международной значимостью WUF13. Мероприятия, охватившие различные возрастные группы, были встречены с большим интересом и позволили жителям городов по-новому взглянуть на жизненное пространство будущего.

Было отмечено, что городские фестивали WUF13 не только обеспечили широкое общественное участие по всей стране, но и внесли важный вклад в усиление просветительской деятельности в направлении формирования устойчивых и инклюзивных городов.