Малейка Аббасзаде: На экзамене SAT бывает много случаев мошенничества

«На экзамене SAT бывает много случаев мошенничества».

Об этом в интервью АПА заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

«Например, на экзамене SAT — который проводится на английском языке и где по математике можно набрать максимум 800 баллов, а общий результат вместе с чтением и письмом составляет 1600 баллов — человек, набравший более 1500 баллов, на нашем выпускном экзамене показывает результат примерно 20–30 баллов. Это невозможно. Потому что математика в SAT гораздо сложнее, и такая разница в результатах не выглядит нормальной. Поэтому мы выразили серьезное недовольство соответствующим международным организациям в связи с экзаменами SAT. В Азербайджане только один университет принимает студентов по результатам SAT. И они уже с этого года поставили условие: помимо определенного балла по SAT, абитуриенты должны набрать как минимум 40 баллов по математике на нашем выпускном экзамене. Думаю, это более правильное решение, и те, кто действительно самостоятельно сдавал SAT, займут заслуженные места. Потому что, к сожалению, в предыдущие годы мы видели, как кто-то где-то сдавал экзамен вместо других или добивался результатов различными путями», — заявила глава ГЭЦ.