First News Media14:52 - Сегодня
Пашинян заявил, что Роберт Кочарян должен сидеть в тюрьме

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что второй президент Армении Роберт Кочарян должен сидеть в тюрьме.

«Дело «1 марта» раскрыто, на 100% раскрыто, во всех деталях раскрыто, другое дело, что наша правоохранительная система должна привлечь главаря Роберта Кочаряна к правовой ответственности, короче, Роберт Кочарян (ныне возглавляющий пропорциональный список кандидатов в депутаты блока «Армения» – ред.) должен сидеть», - заявил Пашинян.

По его словам, пока этого не произойдет, власти не смогут никого убедить, что в Армении есть справедливое правосудие. «Самое большое обвинение в мой адрес, на которое мне очень сложно ответить, заключается в следующем: люди спрашивают, почему Роберт Кочарян находится на свободе», - отметил премьер.

Он заверил, что старается максимально отстраниться от тем, которые касаются лично его, так как соблазн велик, и боится также комментариев о том, чтобы не было впечатления, что он пришел к власти решать свои личные вопросы.

«Я хочу, чтобы вопросы решались на институциональном уровне. Это публичное дело, начиная с олигархических групп, как они формировались, как раздавались военные формы», - заключил лидер ныне правящей партии.

Источник: News.am

