Армения намерена как можно скорее подписать с США соглашение по TRIPP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подготовка межгосударственного соглашения между США и Арменией по проекту "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) находится на финальной стадии и Ереван желает как можно скорее подписать его.

"Параллельно происходят два процесса: происходит и изучение местности, уже не исключается ремонт некоторых инфраструктур, например, железнодорожных станций, и происходят юридические работы по финализации межгосударственного соглашения. Мы хотим как можно быстрее де-юре подписать, чтобы оно вступило в силу.

Не шучу, каждый день ведутся работы вокруг TRIPP", — сказал он в ходе брифинга, передают армянские СМИ.

8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".