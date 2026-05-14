Пашинян: выборы в Армении не содержат геополитического подтекста

Выборы в парламент Армении не имеют геополитического подтекста или контекста, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга.

"И участвующие в политическом процессе силы, и аналитики, и находящиеся за пределами Армении политические лидеры или аналитики пытаются этим выборам придать геополитический подтекст или контекст. У этих выборов вообще нет геополитического подтекста или контекста, и не могло быть по простой причине: Армения выбрала сбалансированную и балансирующую политику", - сказал он.

По его словам, в политике властей нет шагов, направленных против кого-либо, и речь идет исключительно о предоставлении альтернативы народу.

"Есть Европейский союз, есть Евразийский экономический союз - у нашего народа должен быть выбор, и у народа должна быть возможность выбрать, какая стратегия для него наиболее дальновидная и выгодная", - сказал Пашинян.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "интеллигентного развода".