Пашинян: Российская военная база должна действовать в рамках законодательства Армении

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил журналистам, что не опасается принятого в РФ закона о праве привлекать Вооруженные силы для защиты арестованных за рубежом россиян в контексте присутствия в Армении 102-й российской военной базы.

"У меня нет обеспокоенности, так как 102-я военная база независимо от того, какие законы действуют в РФ, должна действовать в рамках законодательства и правомочий Армении", - заявил Пашинян, отвечая на вопрос, не вызывает ли у него обеспокоенность новый закон РФ с учетом присутствия 102-й российской военной базы в Гюмри.

Напомним, Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о праве привлекать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов без участия России, а также компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совбеза ООН.

