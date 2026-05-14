Стали известны новые подробности о съемках с Джеки Чаном в Азербайджане 

Ранее стало известно о том, что 72-летний актёр и режиссёр Джеки Чан приступит к съёмкам нового фильма франшизы «Доспехи Бога», которые пройдут в том числе в Азербайджане и Казахстане.

Отметим, что съемки проекта, получившего название «Armour of God IV: Ultimatum», стартуют в июле, а мировой релиз ожидается во втором квартале 2027 года.

Стали известны новые подробности - съёмки в Азербайджане будут реализованы при поддержке Министерства культуры АР и Киноагентства АР (ARKA), сообщает 1news.az со ссылкой на ARKA.

По сюжету фильм продолжит историю Азиатского ястреба, вовлечённого в поиски древнего артефакта с наградой более 20 млн долларов - съёмки пройдут на территории двух стран, расширяя географию знаменитой на весь мир кинофраншизы.

Франшиза «Доспехи Бога», стартовавшая в 1986 году и включающая 3 фильма, считается одной из ключевых в карьере Джеки Чана.