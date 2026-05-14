Продлен срок выплаты надбавок медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19

Срок выплаты надбавок к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19) в Азербайджане, продлен до 1 июля 2026 года.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, внесены изменения в постановление о назначении временных надбавок к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с инфекцией COVID-19.

Напомним, что предыдущий срок действия этих выплат истек 1 апреля текущего года.