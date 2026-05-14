Общество

В Баку снесут 22 дома, построенных над водным коллектором

Фаига Мамедова12:08 - Сегодня
На территории Хатаинского района Баку выявлено 22 дома, расположенных непосредственно над водным коллектором.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил прокурор Хатаинского района Сердар Иманов.

По его словам, в ходе расследования выяснилось, что в свое время эти дома были построены с согласия управления водного хозяйства:

«Однако через территорию, на которой возведены эти постройки, проходит магистральный водопровод. По этой причине будет обеспечен снос этих 22 домов в поселке NZS и выплата компенсаций их владельцам. В настоящее время при согласии жильцов ведется работа по их переселению.

В поселках Кешля и NZS прокладывается современный коллектор, чтобы в будущем не возникало проблем. Некоторые лица построили дома, незаконно захватив земельные участки, и проживают там долгие годы. Мы не сторонники того, чтобы сносить дома, построенные 20 лет назад. Поэтому осуществляется поэтапное оформление (легализация) таких строений».

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

