 Около $500 млн уже инвестировано в ВПК Армении, будут вложены еще более $400 млн - министр | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Около $500 млн уже инвестировано в ВПК Армении, будут вложены еще более $400 млн - министр

First News Media15:35 - Сегодня
Около $500 млн уже инвестировано в ВПК Армении, будут вложены еще более $400 млн - министр

Порядка $500 млн. было инвестировано в оборонную промышленность Армении за последние годы, заявил министр обороны РА Сурен Папикян.

«Планируется также вложить еще 150 млрд. драмов (около $406 млн.). Заключаются трехлетние договоры с компаниями, посредством которых будут осуществляться поставки в армию», — отметил Папикян.

По его словам, в последние несколько лет были приложены колоссальные усилия по диверсификации рынка закупок вооружения и военной техники.

«У нас есть собственная оборонная промышленность, и главным фактором всех изменений и вложений является наличие национального военно-промышленного комплекса», - сказал Папикян.

Источник: Новости-Армения

Поделиться:
311

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Мнение

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ...

Общество

ГМС обратилась к прибывающим в Азербайджан в связи с WUF13

В мире

Пашинян подал в суд на Карапетяна за слова об употреблении галлюциногенных грибов

Россия и Украина согласовывают списки военнопленных на обмен

Премьер Армении исключил элементы заговора во внешней политике страны

Токаев и Эрдоган подписали декларацию о вечной дружбе и расширенном партнерстве стран

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Во Франции изолировали 1700 пассажиров лайнера из-за вспышки кишечной инфекции

Пашинян не видит сейчас необходимости в референдуме о выборе между ЕС или ЕАЭС

Макрон получил пощечину от жены из-за переписки с актрисой - СМИ

В Испании госпитализировали человека с подозрением на хантавирус

Последние новости

В Азербайджане выявили новую схему кибермошенничества со «штрафами»

Сегодня, 17:04

Пашинян подал в суд на Карапетяна за слова об употреблении галлюциногенных грибов

Сегодня, 17:03

Министерство экологии и природных ресурсов организует ряд мероприятий в связи с WUF13

Сегодня, 16:52

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

Сегодня, 16:50

При Минэкологии создается Госагентство по управлению отходами - указ президента

Сегодня, 16:48

Россия и Украина согласовывают списки военнопленных на обмен

Сегодня, 16:45

Премьер Армении исключил элементы заговора во внешней политике страны

Сегодня, 16:40

Токаев и Эрдоган подписали декларацию о вечной дружбе и расширенном партнерстве стран

Сегодня, 16:35

Открытие границы с Турцией окажет на Армению лишь положительное влияние - Пашинян

Сегодня, 16:33

Ильхам Алиев наградил Бахыша Бабаева орденом «Эмек» 2-й степени

Сегодня, 16:30

Тяжёлое ДТП в Баку: столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавшие - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:28

Обновляются автобусы на этих регулярных маршрутах 

Сегодня, 16:15

Обнародовано состояние ученика, выпавшего из окна школы - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:03

Малейка Аббасзаде: На экзамене SAT бывает много случаев мошенничества

Сегодня, 15:57

Завершился фестиваль WUF13

Сегодня, 15:55

Пашинян: Российская военная база должна действовать в рамках законодательства Армении

Сегодня, 15:50

Продлен срок выплаты надбавок медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19

Сегодня, 15:48

Пашинян: Армения не будет конфликтовать с Россией

Сегодня, 15:43

Студентка БГУ скончалась в результате несчастного случая

Сегодня, 15:40

Пашинян: Россия не смогла привести пример ущерба их интересам из-за сотрудничества Армении с ЕС

Сегодня, 15:37
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены вСегодня, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25