Около $500 млн уже инвестировано в ВПК Армении, будут вложены еще более $400 млн - министр
Порядка $500 млн. было инвестировано в оборонную промышленность Армении за последние годы, заявил министр обороны РА Сурен Папикян.
«Планируется также вложить еще 150 млрд. драмов (около $406 млн.). Заключаются трехлетние договоры с компаниями, посредством которых будут осуществляться поставки в армию», — отметил Папикян.
По его словам, в последние несколько лет были приложены колоссальные усилия по диверсификации рынка закупок вооружения и военной техники.
«У нас есть собственная оборонная промышленность, и главным фактором всех изменений и вложений является наличие национального военно-промышленного комплекса», - сказал Папикян.
Источник: Новости-Армения
