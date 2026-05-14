Около $500 млн уже инвестировано в ВПК Армении, будут вложены еще более $400 млн - министр

Порядка $500 млн. было инвестировано в оборонную промышленность Армении за последние годы, заявил министр обороны РА Сурен Папикян.

«Планируется также вложить еще 150 млрд. драмов (около $406 млн.). Заключаются трехлетние договоры с компаниями, посредством которых будут осуществляться поставки в армию», — отметил Папикян.

По его словам, в последние несколько лет были приложены колоссальные усилия по диверсификации рынка закупок вооружения и военной техники.

«У нас есть собственная оборонная промышленность, и главным фактором всех изменений и вложений является наличие национального военно-промышленного комплекса», - сказал Папикян.

Источник: Новости-Армения