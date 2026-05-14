Обнародовано состояние ученика, выпавшего из окна школы - ОБНОВЛЕНО

14 мая 2026 года около 10:30 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из средней школы №175, расположенной в Ясамальском районе столицы.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.

На место происшествия была оперативно направлена бригада медиков. Согласно информации, пострадавший (мужского пола) 2009 года рождения был госпитализирован в Клинический медицинский центр с диагнозом «сочетанные травмы».

В настоящее время пациенту оказываются все необходимые медицинские услуги. Лечение продолжается в профильном отделении медицинского учреждения, его состояние оценивается как стабильное.

Ученик XI класса полной средней школы №175 (имя учащегося не разглашается по соответствующим причинам) 14 мая выпал из окна.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом изданию Azərbaycan müəllimi предоставили в Управлении образования города Баку (BŞTİ).

Сообщается, что руководство школы незамедлительно вызвало скорую медицинскую помощь. Ученику была оказана первая помощь, после чего его доставили в медицинское учреждение для обследования.

О случившемся проинформированы родители учащегося и соответствующие структуры. Данный вопрос взят под контроль профильными ведомствами, начато соответствующее расследование. Кроме того, в рамках внутришкольного расследования проводятся беседы с одноклассниками и учителями учащегося.

Общественность просят проявить деликатность в данном вопросе, учитывая проведение расследования, и ссылаться исключительно на официальные заявления государственных структур.