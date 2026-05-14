В Азербайджане созданы два новых научных института

В Азербайджане созданы Карабахский региональный институт научных исследований и инноваций, а также Институт прикладных наук, которые будут функционировать при Министерстве науки и образования страны.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, новые научные учреждения создаются в статусе юридических лиц публичного права и будут обладать современной инфраструктурой, а также научно-исследовательской и опытно-производственной базой, соответствующей международным стандартам.